Tajani: "Non è Consiglio Ue di guerra, lavoriamo per la pace"

Bruxelles, 21 mar. (askanews) - "Non è un Consiglio europeo di guerra, dobbiamo lavorare con grande determinazione per la pace, perché ci sono troppi focolai preoccupanti. Dobbiamo fare di tutto per una de-escalation. Per arrivare alla pace in Ucraina bisogna difendere Kiev e permettere a Kiev di ...

Bruxelles, 21 mar. (askanews) – “Non è un Consiglio europeo di guerra, dobbiamo lavorare con grande determinazione per la pace, perché ci sono troppi focolai preoccupanti. Dobbiamo fare di tutto per una de-escalation. Per arrivare alla pace in Ucraina bisogna difendere Kiev e permettere a Kiev di non essere sconfitta dai russi, per arrivare a una pace in una situazione di equilibrio: se c’è un vincitore e un vinto non c’è pace e il vincitore non può essere colui che ha violato il diritto internazionale”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine del summit Ppe a Bruxelles.