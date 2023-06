Home > Askanews > Tajani: "Non interferiamo con la Russia, sosteniamo l'Ucraina" Tajani: "Non interferiamo con la Russia, sosteniamo l'Ucraina"

Lussemburgo, 26 giu. (askanews) – “Stiamo seguendo l’evolversi della situazione” in Russia. “Non tocca a noi interferire nella situazione interna russa, questo è chiaro e lo voglio ribadire. Noi continuiamo a sostenere l’Ucraina, come dimostreremo anche oggi. Certamente l’assenza del gruppo Wagner” sul fronte ucraino “non rafforza l’armata russa. Quindi vedremo che cosa succederà”. Lo ha detto oggi a Lussemburgo il ministro degli Esteri Antonio Tajani, al suo arrivo al Consiglio Affari esteri dell’Ue. “Vedremo, discuteremo anche oggi con i ministri degli Affari Esteri, per quanto riguarda la situazione Ucraina, con Dmytro Kuleba”, il ministro degli Esteri ucraino “che si collegherà” con la riunione del Consiglio Ue. “Quindi valuteremo insieme. Rimane fermo il nostro sostegno all’Ucraina. Noi difendiamo l’indipendenza dell’Ucraina, non siamo in guerra con la Russia, lo ribadisco”, ha concluso Tajani.

