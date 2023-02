Tajani: non siamo in guerra con Russia, lavoriamo per pace

Roma, 17 feb. (askanews) – “Dobbiamo essere ottimisti, siamo in un momento difficile ma non dobbiamo dimenticare che il bene prevale sempre sul male, prevarrà la pace, dobbiamo impegnarci perché si arrivi a un accordo che non penalizzi l’Ucraina perché la resa dell’Ucraina sarebbe una cosa diversa dalla pace. L’obiettivo è permettere ai due contendenti di discutere ad armi pari. E siccome l’Ucraina fa parte del futuro dell’Ue è giusto aiutare.

Non per questo siamo in guerra con la Russia, non vogliamo colpire la Russia, vogliamo difendere il rispetto del diritto internazionale e lo stato di diritto”, ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani nel corso dell’inaugurazione dello spazio Esperienza Europa-David Sassoli in corso a Roma.