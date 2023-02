Tajani: occupare mercato Italian sounding con vero Made in Italy

Roma, 16 feb. (askanews) – “Stiamo lavorando per far crescere sempre di più” l’export italiano “i dati anche di oggi sono incoragianti, ma possiamo e dobbiamo fare di più, c’è un grande mercato, che è quello dell’Italian sounding che deve essere occupato dal Made in Italy vero, se piace il finto italiano figuriamoci quanto può piacere l’Italia. Se soltanto il richiamo piace così tanto sui mercati internazionali, figuriamoci l’originale”, ha detto il minstro degli Esteri Antonio Tajani a margine della Cabina di Regia sull’Internazionalizzazione.

“Lavoriamo per questo, punteremo su missione per la crescita in Serbia, in Kosovo e in Egitto, lavoreremo in sintonia e in sinergia governo, ministeri competenti e imprese, in tutti i settori insieme alle associazioni di categoria per sempre maggior presenza del nostro Paese e per favorire internazionalizzazione delle nostre imprese e l’export”.