Tajani: parole Paolo Berlusconi forzate, giusto eletti sostengano partito

Paestum, 30 set. (askanews) – “Noi abbiamo modificato lo statuto per dire che tutti coloro che vogliono avere un ruolo di responsabilità all’interno del movimento devono essere in regola con il finanziamento. Cosa giusta perché ognuno di noi ha il dovere di aiutare il movimento che gli permette di essere in Parlamento. Paolo Berlusconi lo ha spiegato in maniera molto chiara, al di là di un titolo forzato che non corrisponde al vero, perché avete ascoltato le parole della lettera dei figli di Berlusconi”.

Lo ha detto il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, interpellato a margine della kermesse di Paestum in merito alle dichiarazioni del fratello del fondatore del partito.

“Quindi rimane l’impegno della famiglia Berlusconi a sostenere, nel rispetto delle regole, il movimento politico di Forza Italia ed è quello che ha ribadito oggi in maniera molto chiara lo stesso fratello di Berlusconi”, ha sottolineato.