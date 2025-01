Tajani: perché Cpi non chiese arresto Almasri ad altri Paesi?

Roma, 30 gen. (askanews) – Sulla vicenda del cittadino libico Osama Almasri “è sicuramente singolare l’atteggiamento della Corte penale internazionale, visto che questo signore che abbiamo espulso girava per l’Europa da parecchio tempo. Perché non si è intervenuto prima?”. Lo ha affermato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani rispondendo alle domande dei cronisti al termine di una conferenza stampa di Forza Italia alla Camera: “credo che anche la Corte della dare conto delle sue scelte”.

“Il problema” ha aggiunto Tajani “è la scelta di un magistrato di iscrivere nel registro degli indagati del tribunale dei ministri – e non è un atto dovuto – c’è una scelta mi auguro non legata ad altre vicende, frutto della richiesta di un avvocato che era stato al governo con il centrosinistra e fa parte dello schieramento dell’opposizione. A pensar male si fa sempre bene. Voglio anche ricordare, lo dico come ministro degli Esteri, che iniziative come queste non danno dell’Italia un’immagine positiva, quindi un servitore dello Stato deve pensare, visto che non è un atto dovuto, se la sua scelta fa o meno l’interesse dell’Italia”.