Tajani: pieno sostegno di Ue e Italia alla difesa dell'Ucraina

Bruxelles, 20 feb. (askanews) – Conferma del pieno sostegno alla difesa dell’Ucraina, con l’obiettivo di arrivare a un accordo di pace; è il principale messaggio dei ministri dell’Unione europea e anche il significato della visita della premier italiana Giorgia Meloni a Kiev. Lo ha detto alla stampa il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Bruxelles, a margine del Consiglio Affari esteri dell’Ue.

“Il Consiglio era dedicato soprattutto alla situazione in Ucraina.

Abbiamo confermato il nostro pieno sostegno per garantire l’indipendenza di questo Paese candidato a far parte dell’Unione europea, e continueremo a sostenerlo. Il presidente del Consiglio sarà presto a Kiev per incontrare Zelensky; noi siamo impegnati a fare tutto ciò che è possibile perché non ci sia la sconfitta dell’Ucraina, ma ci possa essere una difesa del territorio e dell’indipendenza di questo Paese, per poi arrivare ad un accordo di pace” ha detto Tajani.

“Questo – ha insistito il ministro – è quello che ci interessa: il nostro obiettivo è quello di difendere l’Ucraina per far sì che ci possa essere un accordo di pace”. “A proposito di pace – ha continuato Tajani – all’Assemblea delle Nazioni Unite presenteremo un documento, su spinta dei paesi occidentali. Stiamo raccogliendo le firme ed elaborando il testo: sarà un messaggio importante di solidarietà all’Ucraina, finalizzata poi alla pace, che verrà approvato nella sede prestigiosa delle Nazioni Unite, in occasione dell’anniversario dell’invasione da parte della Russia.

Una voce forte si leverà da New York”.