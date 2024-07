Tajani: "Preoccupa il rischio di escalation in Libano"

Roma, 29 lug. (askanews) – “Ho avuto questa mattina due lunghe telefonate con il ministro degli Esteri libanese e con il ministro degli Esteri israeliano: siamo preoccupati per il rischio di una escalation nell’area, anche perché abbiamo circa tremila cittadini italiani che vivono in Libano e abbiamo due contingenti militari, uno dell’Unifil schierato fra Israele e Hezbollah e uno bilaterale di stanza a Beirut che si preoccupa dell’addestramento delle forze armate libanesi”: lo ha reso noto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando in conferenza stampa.