Tajani: Pride Ungheria? Manifestazione idee è sale democrazia

Bruxelles, 26 giu. (askanews) – “La manifestazione delle proprie idee è il sale della democrazia. Come diceva Voltaire, il limite della tua libertà è non andare a ledere la mia. Se si fanno manifestazioni violente non si propagandano le proprie idee. Quando si propagano le proprie idee, si difendono le proprie idee, nel rispetto delle regole e con rispetto, senza offendere nessuno, mi pare che sia giusto poterlo fare.

La libertà di manifestare è sacrosanta però ci sono dei limiti anche alla libertà di manifestare e questo vale per chiunque”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine del vertice Ppe a Bruxelles, a proposito del Pride in Ungheria e delle limitazioni imposte dal governo Orban.