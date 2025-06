Rapallo (Genova), 13 giu. (askanews) – “Sono circa 450 gli italiani residenti in Iran e sono stati tutti contattati dalla nostra ambasciata. Non abbiamo preoccupazioni particolari, tranne la situazione generale”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo in video collegamento al 54esimo convegno dei Giovani Imprenditori a Rapallo, in provincia di Genova.

“Gli attacchi israeliani sono stati mirati, l’obiettivo era preciso” ha aggiunto.