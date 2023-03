Per Tajani c'è un "Rischio migratorio enorme" dall'area del Mediterraneo

Durante l’evento promosso Feuromed svoltosi a Napoli, è intervenuto anche il vice premier nonché ministro degli Interni Antonio Tajani, con un occhio di riguardo alla difficile situazione delle rotte migratorie nel Mediterraneo, collegate alla stabilità dei paesi balcanici.

Tajani: “Rischi di crisi migratorie enormi sulla rotta balcanica e del Mediterraneo”

Il 17 marzo il ministro degli Interni Tajani è stato in visita a Lubiana anche per parlare di questo: l’emergenza migranti nel Mediterraneo e la stabilizzazione dei Balcani. Secondo Tajani una parte fondamentale della regolamentazione delle migrazioni passa proprio per i Balcani, per cui servirà la tanto agognata coordinazione europea: “È necessario trovare una risposta europea adeguata che tuteli gli interessi e la sicurezza dell’Ue e soprattutto dei Paesi che sono i primi ad essere colpiti, come la Croazia e l’Italia”.

Queste alcune delle dichiarazioni rilasciate a margine dell’incontro: “I paesi dei Balcani sono a noi vicini, molti di essi sono candidati ad entrare nell’Unione Europea, noi dobbiamo essere protagonisti in quell’area (del Mar Adriatico), anche guardando alla stabilità di Paesi attraverso i quali passano flussi migratori. Il nostro problema è quello dell’immigrazione irregolare, che passa dal corridoio dei Balcani e del Mediterraneo. Noi dobbiamo invece favorire la migrazione regolare combattendo scafisti e criminali che organizzano questi traffici di esseri umani“.

In chiusura il Ministro ha anche difeso Marina militare e Guardia costiera, sotto attacco dopo il recente naufragio di Cutro “Hanno fatto sempre loro dovere, non hanno mai lasciato morire nessuno e hanno salvato migliaia di vite umane, non bisogna scaricare su di loro la responsabilità di scafisti che non sapevano nemmeno guidare una barca”.