Tajani: ritorni in Fi? Non siamo taxi o albergo a ore, valuteremo

Roma, 10 giu. (askanews) – “Forza Italia non è né un taxi né un albergo a ore: se qualcuno vuole impegnarsi valuteremo, non ho pregiudizi. Deve essere chiaro che devono essere ritorni politici non offriamo niente a nessuno”. Lo ha detto il leader di Forza Italia Antonio Tajani in conferenza stampa, a proposito di eventuali ritorni in Forza Italia.