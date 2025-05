Tajani: "Scelta in tempi rapidi di Leone XIV è un messaggio positivo"

Roma, 9 mag. (askanews) – “Che la scelta del papa sia stata fatta in tempi rapidi è un messaggio positivo per tutti i cattolici. Il messaggio rassicurante è quello di un papa, però con una visione trascedente. Ha parlato da papa, da capo religioso, non da politico.

Male non prevarrà, perché prevarrà alla fine il bene, perché il padreterno ci ha preparato la patria celeste.

Un messaggio che certamente rinforza la posizione della dottrina cattolica, ma nello stesso tempo è una chiesa impegnata per costruire la pace”: lo ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani a Start su Sky TG24.