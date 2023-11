Roma, 3 nov. (askanews) – “Sono appena usciti attraverso il valico di Rafah sette cittadini italiani, anche con passaporto palestinese, con i loro familiari. In tutto sono 10 persone. Tra questo gruppo ci sono due donne incinte, una al nono mese che verrà accompagnata in ambulanza dalla Mezzaluna Rossa al Cairo. Sono tutti in viaggio verso Il Cairo e sono tutti in buona salute”.

Lo ha annunciato il ministro degli Esteri Antonio Tajani in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri.