Tajani smentisce che guiderà Forza Italia: "Berlusconi unico leader"

I rumors delle ultime settimane lo davano come il prescelto nella successione al fondatore del partito ricoverato al san Raffaele per una severa malattia ma Antonio Tajani mette ancora una volta le cose in chiaro ed ad Agorà smentisce che guiderà Forza Italia: “Berlusconi unico leader”. Il ministro degli Esteri del governo Meloni, vicepremier e numero due del Cav lo ha ribadito sulla kermesse azzurra di Milano.

Tajani: “Berlusconi unico leader”

Anzi, ha fatto di più, ha spiegato che “sono io che ho voluto fortemente questa manifestazione di Milano”. Tajani lo avrebbe fatto “per dimostrare che Forza Italia è al fianco di Silvio Berlusconi, unico leader”: Poi l’affondo: “Non ci sono ‘leaderinì o aspiranti leader, io faccio il vicepremier e ministro, faccio il coordinatore e vicepresidente del partito, mi basta questo”.

“Ci ha portati alla vittoria nel 1994”

Ed ove non fosse stato sufficientemente chiaro il titolare della Farnesina ha detto: “Berlusconi è la nostra guida e non ci sono aspiranti leader dopo di lui”. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani lo ha voluto precisare ancora una volta ospite ad Agorà. E sul Cav ha chiosato: “E’ lui che ci ha portato alla vittoria e anche questo governo è frutto di quella intuizione del 1994”.