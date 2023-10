Tajani: sosteniamo le iniziative di Egitto e altri Paesi arabi

Firenze, 9 ott. (askanews) – “Stiamo seguendo anche tutte le iniziative dell’Egittoàe degli altri Paesi arabi che sosteniamo e invitiamo a farlo per cercare di creare dei corridoi umanitari per liberare donne, bambini e anziani che sono tenuti ostaggio a Gaza”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine degli Stati generali della diplomazia culturale a Firenze.

“Dopodomani sarò in Egitto, ieri ho parlato con i ministri degli esteri egiziano e con quello della Giordania per spingere i paesi arabi e musulmani a lavorare per una de-escalation. Bene la dichiarazione degli Emirati arabi uniti che invitano Hamas a cessare gli attacchi contro Israele, speriamo prevalga il buonsenso”, ha aggiunto Tajani.