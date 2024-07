Tajani: sovraffollamento nelle carceri è emergenza, fatte proposte

Paliano (Fr), 31 lug. (askanews) – “C’è un problema di sovraffollamento in Italia, abbiamo fatto una serie di proposte che riguardano sia le carceri che la polizia penitenziaria”, ha detto il vicepremier e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine di una conferenza stampa al carcere di Paliano, primo appuntamento dell’iniziativa di Fi “Estate in carcere”, una serie di visite negli istituti penitenziari per verificare le condizioni dei detenuti e confrontarsi con dirigenti e operatori.

“Questo è un carcere modello – ha aggiunto – per quanto riguarda la pena che rieduca, noi guardiamo alla persona, non bisogna essere lassisti con chi ha commesso reati ma l’obiettivo è recuperare la persona in società, e qui ci sono pentiti che sono in fase di recupero per poi trovare lavoro. Confermo l’impegno – ha detto Tajani – come governo e come partito, per cercare di affrontare un’emergenza che è sempre più forte in estate, abbiamo fatto una promessa, è un impegno che ho preso quando mi sono candidato a segretario di partito, e mantengo”.