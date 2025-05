Tajani: spero che in Hamas prevalga il buonsenso

Roma, 31 mag. (askanews) – Sulla proposta di tregua in Medio Oriente “io mi auguro che prevalga il buon senso e dopo Israele anche Hamas accetti il cessate il fuoco perché possa finire una tragedia che ha portato a decine di migliaia di morti. Abbiamo iniziato il 7 ottobre di due anni fa e ancora si muore, bisogna chiudere questa fase e aprirne un’altra”.

Lo ha detto il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani, a margine del congresso dei giovani di Forza Italia.

“Per il dopo – ha proseguito Tajani -, sapete qual è la posizione del governo italiano: ci riconosciamo nella proposta del mondo arabo, la proposta originariamente era egiziana e quella può essere una buona strategia per il futuro. Abbiamo sempre detto che qualora si dovesse poi arrivare ad una presenza delle Nazioni Unite a guida araba per riunificare la Palestina noi siamo pronti anche a inviare anche i nostri militari così come abbiamo fatto con l’Unifil al confine Tra Israele e Libano”.