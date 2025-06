Tajani: spero Iran partecipi a tavolo Oman, sennò Italia disponibile

Roma, 14 giu. (askanews) – “Bisogna trattare con gli iraniani, se vogliamo la trattativa dobbiamo far sedere al tavolo gli iraniani con gli americani, è l’unico percorso possibile, sennò bisogna farlo con gli israeliani, mi pare più difficile. Mi auguro che l’Iran dica di sì e partecipi a Mascate all’incontro. Non sarà facile, ma non dobbiamo interrompere il percorso negoziale.

Io l’ho già detto sia agli iraniani, sia agli israeliani, sia agli omaniti, che siamo pronti a continuare in Italia”: lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlando con i giornalisti dopo aver riferito alle Commissioni Esteri di Camera e Senato, mentre l’Iran ha detto che i negoziati sono ormai “privi

di senso”, pur non avendo preso una decisione sulla partecipazione alla riunione in programma domenica a Mascate, la capitale dell’Oman.