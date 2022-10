Tajani: stessi voti della Lega, vogliamo pari dignità nel governo

Milano, 1 ott. (askanews) – “Vogliamo essere protagonisti del governo, siamo determinanti per la tenuta del governo e lo siamo stati per la vittoria del centrodestra. Vogliamo pari dignità con la Lega visto che abbiamo ottenuto gli stessi voti alle elezioni, come ha detto oggi Berlusconi”.

Lo ha detto il coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani, parlando con i giornalisti al villaggio Coldiretti allestito in centro a Milano.

Dunque per Fi lo stesso numero di ministri della Lega? “Una posizione bilanciata è importante per dare il nostro contributo anche come anima popolare e moderata della coalizione, è per l’importanza del ruolo di Silvio Berlusconi”, ha aggiunto Tajani.