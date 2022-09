Tajani: “Su Ita non siamo stati coinvolti, scelta non liberale”

Roma, 1 set. (askanews) – “Non siamo stati coinvolti nelle decisioni. Sono decisioni che prende il Ministero dell’Economia dove c’è un non politico (Daniele Franco, ndr), però poi soldi sono degli italiani e non è una privatizzazione. Rimane la presenza dello Stato, ma mi pare una scelta non proprio liberale”: lo ha detto a Sky TG24 Antonio Tajani, Vicepresidente e coordinatore nazionale di Forza Italia, ospite di Casa Italia, in merito alla cessione di Alitalia.