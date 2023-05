Tajani: su migranti non basta Italia, situazione rischia di peggiorare

Rotterdam (Paesi Bassi), 15 mag. (askanews) – Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, in visita a Rotterdam, in Olanda dove ha incontrato il suo omologo olandese Wopke Hoekstra, è tornato sul tema migranti dopo aver lanciato l’allarme sulle conseguenze di un eventuale fallimento dell’accordo sull’export del grano dall’Ucraina. L’instabilità e la povertà causate porterebbe a un aumento dei flussi migratori, ha detto.

“Stiamo discutendo con tutti nostri alleati europei perché la questione migratoria deve prevedere una strategia a medio e lungo termine in Africa, per questo abbiamo parlato di un Piano Marshall e un Piano Mattei, ma non basta l’Italia per affrontare l’emergenza, la situazione rischia di peggiorare di giorno in giorno”.

Poi ha commentato i dai Ue sulla crescita.

“I dati che vengono oggi dalla Commissione Ue di previsione per quanto riguarda la crescita dell’Italia ci confortano, migliorano le previsioni della crescita e migliorano anche i dati sulla disoccupazione e questo significa che il governo sta lavorando nella giusta direzione, la giusta direzione è anche il rafforzamento delle relazioni all ‘interno dell’Unione europea”.