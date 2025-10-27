Tajani sulla manovra: in Parlamento alcune cose si possono migliorare

Roma, 27 ott. (askanews) – “Visto che la manovra si scrive nei Ministeri, a Palazzo Chigi e anche in Parlamento, alcune cose potranno essere migliorate”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine degli Stati generali della Space Economy, alla Farnesina.

“In Parlamento – ha proseguito Tajani – si potrà fare di più per quanto riguarda forze armate e forze dell’ordine, deve essere abolita la tassa nuova sulla casa e bisogna affrontare la questione dell’articolo 18, che impone una tassazione ulteriore sui dividendi che deve essere assolutamente modificata se non cancellata”.

“Ci sono alcune cose che si possono fare, così come bisogna affrontare il tema dei trasporti, la metropolitana di Roma, la metropolitana di Milano e il collegamento tra la stazione di Afragola e la stazione di Napoli”, ha sottolineato ancora il vicepremier.