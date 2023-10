Tajani: sulla Manovra si è risolto nel modo migliore

Roma, 30 ott. (askanews) – “Sulla Manovra si è risolto nel modo migliore, oggi pomeriggio sarà in Parlamento”. Lo ha detto il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani, al termine del vertice di maggioranza a Palazzo Chigi.

“Sarà – ha aggiunto – una manovra che ridurrà la pressione fiscale nel nostro Paese per molti cittadini, con il taglio del cuneo fiscale. Per quanto riguarda la cedolare per gli appartamenti che vengono affittati, ci sarà solamente dal secondo appartamento in poi, quindi non sarà per tutti”, ha concluso.