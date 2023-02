Home > Askanews > Tajani: Superbonus? La responsabilità è del governo Conte Tajani: Superbonus? La responsabilità è del governo Conte

Roma, 17 feb. (askanews) – I Cinque Stelle accusano Forza Italia di “ipocrisia” dopo il dl che decreta lo stop allo sconto in fattura e alla cessione del credito per il superbonus per l’edilizia. “La responsabilità di tutto quello che è accaduto è del governo Conte, è del governo Cinque Stelle” ha detto Antonio Tajani, ministro degli Esteri, a margine dell’inaugurazione dello spazio David Sassoli a Roma. “Sono loro che non sono stati capaci di risolvere i problemi. Noi siamo stati costretti a fare così”.

Roma, 17 feb. (askanews) - I Cinque Stelle accusano Forza Italia di "ipocrisia" dopo il dl che decreta lo stop allo sconto in fattura e alla cessione del credito per il superbonus per l'edilizia. "La responsabilità di tutto quello che è accaduto è del governo Conte, è del governo Cinque Stelle...