Tajani: un Centro per ricordare Sassoli e far conoscere l'Europa

Tajani: un Centro per ricordare Sassoli e far conoscere l'Europa

Tajani: un Centro per ricordare Sassoli e far conoscere l'Europa

Roma, 17 feb. (askanews) – Un luogo per ricordare David Sassoli e far conoscere l’Europarlamento: è il Centro Esperienza Europa David Sassoli, inaugurato a piazza Venezia a Roma. “David Sassoli è stato un protagonista della politica europea” ha ricordato il ministro degli Esteri Tajani entrando alla cerimonia. “Nel giorno della sua morte ho proposto di dedicare questo luogo alla sua persona perché era un uomo sempre disposto a parlare con gli altri, e questo deve essere un luogo d’incontro, un luogo per far conoscere il Parlamento europeo ai cittadini italiani e ai turisti che vengono nel nostro paese.

Credo che la decisione di accogliere la mia proposta sia positiva”.