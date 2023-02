Tajani vede Kuleba: posizione Italia a difesa Ucraina non cambia

Roma, 18 feb. (askanews) – Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha avuto un incontro bilaterale con il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, nell’ambito dei lavori del vertice sulla sicurezza a Monaco di Baviera.

“Ho incontrato a Monaco, a margine della riunione G7, il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba. La posizione del Governo italiano a difesa dell’Ucraina e in favore di una pace giusta non è mai cambiata”, ha scritto poi su Twitter il responsabile della Farnesina.

Kuleba nel corso di un punto stampa si è poi detto “convinto che” l’Ucraina avrà i caccia, “è solo questione di tempo e procedure”, e che in questo “il Regno Unito avrà un ruolo” . Il ministro di Kiev ha anche sottolineato di volere “la pace ma non a tutti i costi, non a spese dell’Ucraina”.