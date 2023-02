Tajani vede Weber (Ppe) a Monaco: Fi e Berlusconi la stessa cosa

Roma, 18 feb. (askanews) – “Ci siamo confrontati, ho ribadito le ragioni di Forza Italia, ho ribadito che Berlusconi e Forza Italia sono la stessa cosa”: lo ha affermato conversando con i giornalisti Antonio Tajani, ministro degli Esteri e coordinatore di Fi, dopo l’incontro con il presidente del Ppe Manfred Weber, a margine dei lavori della conferenza sulla sicurezza a Monaco di Baviera.

“Ho ribadito che Forza Italia ha sempre votato sia al Parlamento europeo che in quello italiano in difesa dei diritti dell’Ucraina, in favore dell’invio di aiuti militari.

La nostra posizione non cambia. Il nostro obiettivo però è quello di raggiungere la pace e credo che il chiarimento sia stato utile e che l’incidente sia chiuso”.