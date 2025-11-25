Tajani visita il cantiere Webuild in Arabia Saudita

Milano, 25 nov. (askanews) – Un cantiere che racconta il futuro dell’Arabia Saudita e il ruolo dell’Italia nella sua trasformazione. Antonio Tajani, ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ha visitato il Diriyah Gate Development Project a Riyadh, parte del programma Saudi Vision 2030 e realizzato da Webuild per conto della Diriyah Development Gate Authority.

La missione si inserisce nel Forum Imprenditoriale Italia-Arabia Saudita dove Webuild è presente come partner strategico per la realizzazione di infrastrutture che stanno ridisegnando il volto del Regno.

Il progetto punta a trasformare Diriyah, sede del sito UNESCO di At-Turaif, in un polo residenziale, culturale e commerciale di livello mondiale, ispirato all’architettura tradizionale Nadji.