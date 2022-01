Take-Two compra Zynga per 12 mld, nasce leader videogiochi mobile

New York, 10 gen. (askanews) – La compagnia di videogiochi Take-Two Interactive Software, ha annunciato che acquisterà la società Zynga, esperta in videogiochi su mobile con un accordo di 12,7 miliardi di dollari.

L’accordo in contanti e azioni annunciato è una delle più grandi acquisizioni dell’industria dei videogiochi fino ad oggi. L’amministratore delegato di Take-Two, Strauss Zelnick, ha affermato che l’acquisto di Zynga gli conferirebbe una posizione di forza nel mobile, “il segmento in più rapida crescita dell’industria dell’intrattenimento interattivo”.

Take-Two è meglio conosciuto per i suoi franchise di giochi per computer e console come Grand Theft Auto e NBA 2K. Zynga è specializzato in giochi per dispositivi mobili e il suo portafoglio include successi come FarmVille e CSR Racing, Words with Friends e Hair Challenge.