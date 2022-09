Takeda Italia, 10 anni di impegno contro il cancro

Roma, 19 set. (Adnkronos Salute) – Takeda Italia, in occasione del decennale della costituzione della divisione di oncologia nel nostro paese, conferma il suo impegno nell’area dell’oncologia e dell’oncoematologia, per essere vicino ai pazienti con tumore. Lo si legge in una nota diffusa dall’azienda farmaceutica.

"Soddisfare le esigenze uniche dei pazienti è ciò che guida la ricerca e il nostro lavoro quotidiano con la comunità oncologica – dichiara Anna Maria Bencini, Oncology Country Head, Takeda Italia – il nostro impegno primario è rivolto alle terapie innovative in grado di trasformare la vita delle persone, cercando di liberare il potenziale dell’innovazione. Ma c’è di più. Vogliamo contribuire a curare il cancro andando oltre la terapia, con iniziative che supportino pazienti e caregiver attraverso un approccio ad ampio raggio: non solo la malattia, ma anche il contesto socio-assistenziale e organizzativo, il loro vissuto e la loro psiche”.

Takeda, già prima del 2012, era attiva nell’oncologia, ma che con la nascita di una divisione dedicata ha consolidato il ruolo di giorno in giorno. Oggi l’azienda è al fianco di operatori e istituzioni per assicurare ai pazienti oncologici il migliore percorso di cura, rendendo disponibili in tempi rapidi le soluzioni terapeutiche più innovative e lavorando per garantire equità nell’accesso alle cure più appropriate. Tutto è partito con l’oncoematologia. Dal 2012 è disponibile in Italia brentuximab vedotin, anticorpo monoclonale anti-Cd30 coniugato a farmaco, per il trattamento dei pazienti adulti affetti da linfoma di Hodgkin Cd30+ recidivante o refrattario e per il trattamento di pazienti adulti affetti da linfoma anaplastico a grandi cellule sistemico recidivante o refrattario.

Un farmaco che ha cambiato non solo la pratica clinica, ma soprattutto la storia naturale di una neoplasia ematologica come il linfoma di Hodgkin, che colpisce i giovani adulti, restituendo loro prospettive di sopravvivenza.

L’impegno della farmaceutica, nel 2020, si è ampliato nell’area del tumore del polmone, rendendo disponibile brigatinib, un inibitore della tirosin-chinasi di nuova generazione, indicato nel trattamento di prima linea del tumore del polmone non a piccole cellule Alk-positivo.

Oggi – continua la nota – Takeda mette oggi a disposizione dei pazienti trattamenti per patologie oncologiche come il carcinoma polmonare, prostatico, mammario e il linfoma di Hodgkin, ma anche per tumori rari, come il mieloma multiplo, l’osteosarcoma e il linfoma anaplastico sistemico a grandi cellule. L’impegno in oncologia però guarda lontano con investimenti in ricerca che si concentrano su quei pazienti per i quali ci sono pochi o inadeguati trattamenti terapeutici.

“C’è molto fermento a livello globale, dove la ricerca clinica di Takeda si concentra sia su tumori ematologici, come i mielomi e i linfomi, sia su tumori solidi come il tumore del polmone oncogene addicted – spiega Alessandra Fionda, Head of Medical Affairs, Oncology, Takeda Italia – la nostra pipeline ha un focus sull’immuno-oncologia, approccio che si basa sui meccanismi dell’immuno-sorveglianza esercitata dal nostro sistema immunitario per contrastare la presenza del tumore. E’ nota, infatti, la capacità della cellula tumorale di attuare sofisticati meccanismi biologici per rendersi non riconoscibile dal sistema immunitario, eludendo i fisiologici sistemi di difesa dell’organismo. La risposta della nostra ricerca è lo sviluppo di farmaci innovativi dotati di ‘ingegnosi’ meccanismi di azione volti a restituire al sistema immunitario la capacità di riconoscere le cellule tumorali e di innescare fenomeni biologici che ne determinano la morte”.

La divisione di oncologia lavora in collaborazione con la comunità scientifica e dei pazienti per contribuire ai progetti di ricerca, migliorare l’accesso, la presa in carico, l’informazione. Nel nostro paese l’azienda biofarmaceutica dedica un focus particolare alla medicina personalizzata, attraverso collaborazioni con il mondo accademico, istituzioni scientifiche e partner tecnologici. Inoltre, è membro del gruppo di lavoro di Assobiotec sulla medicina di precisione e la diagnostica. Takeda supporta anche il ‘Cracking Cancer Forum’, evento annuale che mette a confronto gli stakeholder della comunità oncologica per confrontarsi su criticità, terapie innovative e buone pratiche.

Tra le attività rivolte ai pazienti, fiore all’occhiello è la campagna “Il senso delle parole – Un’altra comunicazione è possibile”, che ha l’obiettivo di accrescere l’attenzione ai bisogni psicosociali dei pazienti oncologici e migliorare la qualità delle relazioni tra persone con tumore, medici e caregiver a partire dalla parola, elemento chiave della relazione di cura. Un’iniziativa unica in Italia che vuole favorire la costruzione di significati condivisi per le parole fondamentali del percorso di cura.