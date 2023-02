Tale e Quale Show, Carlo Conti ricorda Costanzo: "Puntata registrata, altrimenti gli avremmo fatto la Standing Ovation"

"Con la scomparsa di Maurizio Costanzo si spegne un faro", così Conti che ha ricordato il giornalista prima della messa in onda di Tale e Quale Show.

La scomparsa di Maurizio Costanzo ha colpito tantissime personalità del mondo dello spettacolo.

Tra queste anche il conduttore Carlo Conti che, nell’introdurre il suo programma Tale e Quale Sanremo, ha tenuto a spiegare che, nel corso della puntata, non si sarebbe fatto cenno al giornalista in quanto registrata alcune settimane fa: “Era un grande amico e una grande persona”, ha affermato Conti.

Carlo Conti, il ricordo di Maurizio Costanzo: “Gli avremmo fatto una standing ovation”

Carlo Conti, attraverso una videomessaggio da casa ha voluto ricordare così Maurizio Costanzo: “Amici e amiche buonasera, tra poco andrà in onda la seconda e ultima delle due puntate di Tale e Quale Sanremo, è una puntata che abbiamo registrato tempo fa e quindi nella puntata non ci saranno riferimenti alla tragica notizia che ci ha colpito ieri, della scomparsa di Maurizio Costanzo.

Naturalmente fossimo stati in diretta avremmo fatto una grande standing ovation, un grande applauso. Loretta, Giorgio, Cristiano avrebbero ricordato Maurizio Costanzo”.

“Era un grande amico”

Il conduttore ha voluto infine mandare un abbraccio alla conduttrice Maria De Filippi che sta vivendo in prima persona questo lutto: “Essendo registrato non possiamo farlo, ma ci tengo io a farlo in questo spazio a nome di Loretta Goggi, di Giorgio Panariello e di Cristiano Malgioglio, con la scomparsa di Maurizio Costanzo si spenge un faro, uno degli uomini più importanti della televisione italiana.

Un grande amico, una grande persona, un grande personaggio che amava la televisione e amava molto anche Tale e Quale, mi piace abbracciare con tanto affetto Maria De Filippi”.