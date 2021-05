Tale e Quale Show 2021: Carlo Conti ha scelto Stefania Orlando

Stefania Orlando, terza classificata al Grande Fratello Vip, sarà una concorrente della nuova edizione di Tale e Quale Show, in onda da settembre.

L’ultima edizione del Grande Fratello Vip sta portando grande successo ai suoi concorrenti, anche dopo la chiusura. Stefania Orlando sarà tra i nuovi concorrenti di Tale e Quale Show, programma di Carlo Conti in onda da settembre.

Tale e Quale Show 2021: scelta Stefania Orlando

Grande successo per i protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Dopo l’esperienza di Tommaso Zorzi come opinionista de L’Isola dei Famosi, il programma Punto Z e le tante ospitate, ora tocca alla sua cara amica Stefania Orlando prendersi qualche soddisfazione a livello lavorativo. La terza classificata della quinta edizione del Grande Fratello Vip ha conquistato Carlo Conti, che ha deciso di sceglierla come prossima concorrente di Tale e Quale Show, nell’edizione 2021, che andrà in onda a settembre in prima serata nei venerdì di Rai1.

Stefania Orlando, oltre ad essere una brava conduttrice televisiva, è anche un’ottima cantante, per cui questa esperienza potrebbe rivelarsi perfetta per lei.

Tale e Quale Show 2021: l’inizio di nuove opportunità

Stefania Orlando è pronta per il suo ritorno in Rai. Inizierà come concorrente di Tale e Quale Show, su volere di Carlo Conti, ma questo potrebbe essere solo l’inizio di nuove esperienze in Rai. Nel suo futuro potrebbe esserci anche una conduzione, probabilmente nel 2022.

La sua grande professionalità e la sua gavetta potrebbero tornarle utile per fare qualche nuovo passo in televisione. Tale e Quale Show, nelle scorse edizioni, è stato un trampolino di lancio per molti personaggi.

Tale e Quale Show 2021: novità in Rai

Stefania Orlando sarà uno dei prossimi concorrenti di Tale e Quale Show. La conduttrice ha colpito Carlo Conti, che ha deciso di chiamarla per la nuova edizione del suo programma. Recentemente la donna è stata ospite della Vita in Diretta, su Rai1. Il padrone di casa Alberto Matano l’ha accolta con parole molto dolci, che potrebbero essere una previsione per il futuro. “Bentornata a casa” le ha detto appena l’ha vista. Un ritorno a tutti gli effetti, visto che a settembre la vedremo di nuovo sul piccolo schermo, in Rai, per questa nuova divertente esperienza nel programma di Carlo Conti. Sarà sicuramente l’inizio di qualcosa di più importante.