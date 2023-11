Tale e Quale Show 2023, Luca Gaudiano vince l'edizione. Secondo Licitra

L’edizione del 2023 di Tale e Quale Show è giunta alla sua conclusione. A trionfare è Luca Gaudiano, già vincitore a Sanremo nel 2021, nella sezione Nuove Proposte con il brano Polvere da Sparo. L’artista si è esibito in questa finale con una sua versione di “Meraviglioso” dei Negramaro.

“#taleequaleshow è un programma MERAVIGLIOSO” parola del vincitore di questa edizione @GaudianoMusica ! 🎉 pic.twitter.com/XT2IvpIFqL — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) November 3, 2023

Tale e Quale Show, annunciato il vincitore: la classifica finale

Di seguito la classifica finale con i primi cinque piazzamenti che si sfideranno anche settimana prossima contro i cinque migliori dell’edizione passata:

Luca Gaudiano – 436 punti Lorenzo Licitra – 435 punti Ilaria Mongiovì – 401 punti Jasmine Rotolo – 399 punti Ginevra Lamborghini – 357 punti

Gaudiano: “Dedico questo premio alla ma famiglia”

Attraverso una dichiarazione fatta in una piccola clip postata dal canale ufficiale di Tale e Quale Show, Gaudiano ha commentato la sua all’edizione 2023 di “Tale e Quale Show”: “Un’esperienza meravigliosa, Tale e Quale è stato un programma meraviglioso. Una grandissima occasione per me che io ho voluto prendere al volo. Questa è semplicemente la ciliegina sulla torta, un percorso che mi ha cambiato la vita e dedico questo premio alla mia famiglia, alla persona che amo e a tutti i miei compagni di viaggio di questa splendida avventura”.