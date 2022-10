Tale e Quale Show, Alessandra Mussolini veste i panni di Lady Gaga: la reazione di Malgioglio

Alessandra Mussolini è salita sul palco di Tale e Quale Show. La sua imitazione di Lady Gaga è stata oggetto di critiche.

Tra le imitazioni portate sul palco del Tale e Quale Show, quella fatta da Alessandra Mussolini è stata una delle più significative. Quest’ultima, per l’occasione ha vestito i panni di Lady Gaga. La reazione da parte del pubblico è stata immediata, così come quella dello stesso Malgioglio che nel commentare la performance ha affermato: “Non hai azzeccato neanche un registro!”.

Alessandra Mussolini imita Lady Gaga: le critiche

Uno dei primi dettagli balzati all’occhio è stato il fisico messo in mostra da Alessandra Mussolini, senza contare il trucco e il parrucco che l’hanno resa – come in molti hanno fatto notare – irriconoscibile. Del resto Giorgio Panariello ha definito la concorrente: “Sei la nostra trasformista, bel lavoro!”. Così invece Cristiano Malgioglio che non ha usato mezze misure: “Ti ha morso una tarantola!” ha esclamato.

Le reazioni del pubblico

Oltre a ciò Alessandra Mussolini è stata criticata sotto diversi aspetti. In effetti il fisico della concorrente era davvero asciutto e longilineo. Alla domanda posta da Loretta Goggi su come facesse ad avere quel fisico “bestiale”, la Mussolini ha subito risposto: “Non mangio”, innescando tweet del tipo “assurdo” e ancora “non possiamo mandare messaggi sbagliati”. Non ultimo sono state fatte già delle allusioni sul personaggio che andrà a imitare la prossima settimana, vale a dire Milva: “Se fanno cantare Bella ciao…” e infine “Milva era di sinistra, si rivolterà nella tomba…”.