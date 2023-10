Tale e Quale Show, Alex Belli è Rosa Chemical. Malgioglio: "Mi fai impressione"

Tra i concorrenti più estroversi di questa puntata di Tale e Quale Show del 6 ottobre c’è Alex Belli. L’ex gieffino ha vestito i panni del cantante Rosa Chemical, presentando una sua versione di “Made in Italy”. Le critiche del giudice Cristiano Malgioglio sono state particolarmente dure e non sono tardate ad arrivare.

“Made in Italy” e trasgressivo il nostro @AXBproduction che interpreta Rosa Chemical a #taleequaleshow 🔥💥 pic.twitter.com/KPuJCUu6wX — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) October 6, 2023

Tale e Quale Show, Alex Belli veste i panni di Rosa Chemical

Che Alex Belli si sia divertito a impersonare Rosa Chemical è stato fin da subito evidente. Interpretare il giovane artista che ha debuttato a Sanremo con la hit “Made In Italy”, non è stato per nulla facile. La sua esibizione ha letteralmente diviso il gruppo di giudici e la reazione di Cristiano Malgioglio, com’è intuibile pensare, è stata tutt’altro che edificante: “Mi fai impressione”, aggiungendo poi inoltre: “Mi sei sembrato una macchietta”.

I commenti degli altri giudici

Sono state senz’altro positive le reazioni degli altri giudici del programma, a cominciare da Giorgio Panariello che, con tono scherzoso ha dichiarato: “Avrebbe dovuto baciare Malgioglio a fine esibizione!”. Anche Loretta Goggi ha mostrato di aver apprezzato l’esibizione dell’ex gieffino.