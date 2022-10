Tale e Quale Show, Antonino diventa Loredana Bertè. Malgioglio fa una richiesta

Antonino Spadaccino ha avuto il compito non facile di vestire i panni di Loredana Bertè. Cristiano Malgioglio ha fatto una precisa richiesta.

Nella puntata di Tale e Quale Show andata in onda venerdì 28 ottobre, Antonino Spadaccino ha fatto una sua interpretazione di Loredana Bertè. Non sono mancate le critiche da parte del paroliere Cristiano Malgioglio. Quest’ultimo ha chiesto al cantante: “Per favore ribellati.

Perchè lui deve vestirsi da donna???”.

Da Antonino a Loredana il passo è breve! 🎶 Rivedi l’esibizione di Antonino che interpreta Loredana Bertè qui 👉 https://t.co/dpBfXRw7eK#taleequaleshow @antoninomusic pic.twitter.com/4P3rLWbmWM — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) October 28, 2022

Tale e Quale Show, Antonino imita Loredana Bertè. Malgioglio:”Non vestirti più così”

Chi segue in modo assiduo il programma, sa che Cristiano Malgioglio, quando si tratta di critiche, difficilmente si risparmia.

Questa volta non è stato così. Da un lato ha apprezzato la timbrica che l’ha definita “pazzesca”. Dall’altro lato ha chiesto, senza fare troppi giri di non interpretare più personaggi femminili: “Mi sono rifiutato di guardarti vestito da Loredana Bertè. La sua timbrica è meravigliosa, ma non fare più personaggi femminili, rifiutati. Mi sei piaciuto comunque, hai cantato bene”.

I commenti degli altri giudici

Sono stati invece davvero positivi i commenti degli altri giudici, a cominciare da Giorgio Panariello: “Per me è bravissimo. L’effetto è straordinario!”. “Sono senza parole, lei è una donna, riuscire a fare tutto questo rimanendo fedele alla voce femminile senza artefarla, è stato eccezionale”, ha infine dichiarato Loretta Goggi.