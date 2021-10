Tale e quale show, Carlo Conti si commuove ricordando Fabrizio Frizzi

Carlo Conti ha ricordato l'amico Fabrizio Frizzi a Tale e Quale Show. Molta l'emozione in studio.

Carlo Conti e Fabrizio Frizzi. Due grandi professionisti, conduttori che in un modo o nell’altro hanno lasciato tracce di storia nella nostra televisione italiana, ma soprattutto due grandi amici. La loro è stata probabilmente una delle più belle amicizie che il pubblico del piccolo schermo ricordi, un rapporto il loro che si è dissolto solo con la morte Fabrizio Frizzi sopraggiunta il 26 marzo del 2018.

Eppure nonostante siano trascorsi più di tre anni, Carlo Conti non ha perso ancora una volta l’occasione di ricordare il suo carissimo amico durante l’ultima puntata di Tale e Quale Show. L’omaggio del conduttore è stato accolto tra gli applausi del pubblico in studio.

Carlo Conti ricorda Frizzi, un’imitazione che ha fatto ormai la storia

L’occasione per ricordare Frizzi in studio è stata un’imitazione del mitico duo “I Righeira” che, durante la puntata sono stati portati sul palco grazie all’intepretazione di Biagio Izzo e Francesco Paolantoni.

I più attenti non hanno potuto non notare che qualche anno addietro toccò a Gigi e Ross e prima ancora a Fabrizio Frizzi ad imitare il duo. “È giusto ricordare Fabrizio Frizzi, come ha fatto anche Amadeus sabato scorso ad Arena Suzuki ospitando proprio uno dei Righeira”, ha affermato commosso. Un momento particolare intenso che ha unito conduttore e pubblico a dimostrazione del fatto che Fabrizio Frizzi, il gentiluomo della televisione italiana non è mai stato dimenticato.

Carlo Conti ricorda Frizzi, Dennis Fantina trionfa nell’ultima puntata

A trionfare nell’ultima puntata di Tale e Quale Show è stato Dennis Fantina, indimenticabile primo vincitore di “Amici” di Maria De Filippi quando ancora si chiamava Saranno Famosi. Fantina ha intepretato “Una rosa blu” di Michele Zarrillo. La sua interpretazione è stata apprezzata sia dal pubblico che lo ha accolto con un grande applauso, sia dai giudici che si sono complimentati con Fantina per l’interpretazione. Degna di nota anche la somiglianza oltre che della voce, anche quella del trucco.

Carlo Conti ricorda Frizzi, la classifica

La classifica finale della puntata di venerdì 1 ottobre risulta essere la seguente: