Tale e Quale Show, Carlo Conti sull'alluvione: "Come 57 anni fa, ci sono tanti volontari"

La finale di Tale e Quale Show andata in onda venerdì 3 novembre, è iniziata con un pensiero a quanti hanno affrontato il terribile maltempo di queste ultime ore. Ha così colto l’occasione per rievocare l’alluvione che colpì la città di Firenze nel 1966: “Come 57 anni fa ci sono tanti volontari, gli angeli del fango. Porteremo comunque un po’ di leggerezza per portarvi un sorriso”, ha osservato il conduttore.

Carlo Conti, il pensiero ai fatti dell’alluvione in Toscana: “Siamo vicini a loro”

Prima dell’inizio della puntata, Carlo Conti è stato ospite al Tg1. Il conduttore è tornato indietro con le memorie d’infanzia e a quell’alluvione del 1966: “Quando ho visto quelle immagini e anche oggi la mente è andata proprio lì. A loro va tutta la nostra solidarietà, noi toscani sapremo certamente fare qualcosa per la nostra gente e un saluto in particolare anche ai volontari e alle forze dell’ordine che in questi momenti si stanno prodigando per far sentire meno grave la situazione”. Infine ha fatto una dedica, pronunciando parole davvero comm0venti: “La puntata di stasera sarà dedicata a tutti loro, con l’abbraccio e la speranza di regalare un leggero sorriso a chi seguirà il programma”.

Panariello, la dedica agli “angeli del fango”

Anche Giorgio Panariello si è unito all’intervento di Carlo Conti dicendosi fiducioso sulla capacità della Toscana e dei suoi abitanti di alzarsi: ”Usciranno da questa situazione prima di quanto possiamo pensare, si sono già rimboccati le maniche”. Il conduttore ha infine concluso: “non abbiamo ancora capito niente per arginare queste disgrazie”. Ha poi lasciato la palla agli artisti che si sono apprestati a salire sul palco in questa finale.