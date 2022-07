Tale e Quale Show, cast chiuso: chi saranno i concorrenti

Il cast di Tale e Quale Show sarebbe chiuso e sembra che le sorelle Selassié non prenderanno parte al programma.

Il cast di Tale e Quale Show sarebbe stato finalmente scelto e, a quanto pare, le principesse Selassié non ne faranno parte.

Tale e Quale Show: il cast chiuso

Ferve l’attesa per la nuova edizione di Tale e Quale Show e nelle ultime settimane sono circolate numerose indiscrezioni in merito alla presunta partecipazione delle sorelle Selassié al programma.

A quanto pare però, stando alle ultime notizie circolate in rete, il cast del programma sarebbe stato chiuso e né Clarissa, né Jessica, né Lulù Selassié ne faranno parte.

Secondo i rumor a prendere parte al programma saranno i Los Locos, la showgirl Valeria Marini, Alessandra Mussolini, Marco Morandi (figlio del celebre cantante Gianni Morandi), Alex Belli, Guenda Goria, manila Nazzaro, Jonis Bashir, Valentina Persia, Alessandro Pierelli, Emanuela Tittocchia, Antonio Zequila, Pamela Petrarolo, Gilles Rocca, Melissa Greto Marchetto, Brenda Lodigiani, Beppe Quintarle e Manuela Zero.

Patrizia Pellegrino ha rivelato che sarebbe stata esclusa dal cast dopo esser stata bocciata ai provini del programma tv: “Incrociamo le dita per l’anno prossimo! Ritenterò”, ha dichiarato Patrizia Pellegrino in merito alla questione.

In tanti speravano che Jessica Selassié – vincitrice del GF Vip 6 – e le sue sorelle fossero nel cast del programma tv, ma a quanto pare il ritorno delle tre principesse in tv non sarebbe imminente.