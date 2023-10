Tale e quale show, Cirilli e Paolantoni sono i Village Pepole. Malgioglio: "Orrore per 4"

Il duo composto da Cirilli e Paolantoni, in gara a Tale e Quale Show per la seconda edizione successiva, ha fatto divertire e cantare allo stesso tempo il pubblico con la loro personale versione dei Village People, nel brano cult YMCA. Il gruppo è diventato un quartetto grazie all’arrivo di due vecchie conoscenze del programma, Pino Insegno e Pierpaolo Pretelli. Particolarmente dura la reazione di Cristiano Malgioglio, da sempre severissimo con i concorrenti.

Quando ordini i Village People e ti arrivano a casa Francesco Paolantoni, Gabriele Cirilli, Pino Insegno e @pierpaolopretel 😂 #taleequaleshow pic.twitter.com/BBalIdQWP4 — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) October 20, 2023

Cirilli e Paolantoni imitando i Village People a Tale e Quale Show: la ricerca di due

Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli si sono ritrovati a dover cercare non una persona in più, ma addirittura due. A venire loro in soccorso il doppiatore e conduttore de “Il Mercante in Fiera”, Pino Insegno che in passato aveva partecipato al programma in qualità di concorrente. La seconda persona che si è unita è stata Pierpaolo Pretelli, anche lui in passato tra i concorrenti del programma targato Rai 1.

Le reazioni dei giudici

Al termine della performance del duo diventato quartetto è arrivato il tanto atteso momento del verdetto da parte della giuria. Cristiano Malgioglio, com’era prevedibile, ha commentato in modo negativo: “Orrore moltiplicato per quattro”. Giorgio Panariello, nel fare il verso al collega Malgioglio ha dichiarato in modo scherzoso: “Per Paolantoni diventerei gay”. Ha poi osservato: “Mi meraviglio di Pretelli, Cirilli mi sembra Toro Seduto. Mi sono piaciuti tantissimo, me li porto a casa”. Non ultimo Loretta Goggi si è complimentata con Pino Insegno: “Una delle voci più belle che abbia mai sentito. Riesce a interpretare chiunque, è una cosa impressionante. Mi sono divertita”.