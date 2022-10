Tale e Quale Show: Cirilli-Paolantoni omaggio a Stanlio e Ollio

Roma, 15 ott. (askanews) – Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni vincono per la prima volta una puntata di Tale e Quale Show in ex equo con Valentina Persia nei panni di Clementino. Il loro omaggio ai due grandi miti della comicità, la coppia Stanlio e Ollio, è stato un grande successo. Cirilli e Paolantoni hanno portato in scena il celebre brano “Guardo gli asini che volano nel ciel” che gli è valsa la standing ovation in studio e le lodi da parte della giuria composta da Panariello e Magioglio e dalla Goggi che ha commentato così: “È stato molto emozionante, quasi commovente”.

Il programma di Carlo Conti è ancora leader del prime time di Rai1, domina con 3,6 mln e vola sopra il 22% di share.

