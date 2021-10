Tale e Quale Show, Ciro Priello imita Michael Jackson e convince tutti, ma non Malgioglio

Ciro Priello dà ancora una volta prova di grande bravura imitando un "mostro sacro" come Michael Jackson. Cristiano Malgioglio non è però convinto.

Ciro Priello è riuscito ancora una volta a dare prova di grande bravura. Durante la scorsa puntata di Tale e Quale Show, il noto comico dei “The Jackal” ha vestito i panni di un “mostro sacro” come Michael Jackson, una sfida difficile che Priello è riuscito a portare a termine incantando pubblico e giuria.

Non è stato convinto dalla performance il solito Malgioglio che, anche in questa occasione, non ha risparmiato dure critiche.

Ciro Priello Michael Jackson, le critiche di Malgioglio tra i fischi

Nel corso di questa edizione, il noto paroliere Cristiano Malgioglio ha lesinato ben pochi complimenti e Ciro Priello interpretando il re del pop non è riuscito a scardinare l’eccezione confermando dunque la regola. Malgioglio dopo degli iniziali complimenti, non si è risparmiato nemmeno questa volta affermando che Priello sul palco non aveva “la stessa energia” di Jackson.

“So che hai fatto danza e hai anche ballato bene ma… Quello che ti è mancato è il “singhiozzo”, una tecnica inventata da questo grande cantante”, ha aggiunto Malgiglio.

Ciro Priello Michael Jackson, gli apprezzamenti della giuria

A spendere particolari apprezzamenti sull’imitazione di Priello è stata Loretta Goggi che si è complimentata soprattutto per l‘accuratezza del trucco e l’agilità nel ballare: “Quanto sei bravo mi piaci molto! A parte il trucco fantastico, balli molto bene nonostante tu abbia un baricentro molto alto, hai un’agilità pazzesca”. Anche Giorgio Panariello ha tessuto le lodi del giovane comico affermando: “È stato bravo, si è allenato per ore. La voce era abbastanza vicina, hai lavorato benissimo nonostante la difficoltà date dal personaggio che dovevi imitare”.

Ciro Priello Michael Jackson, la classifica a fine serata

