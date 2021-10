Tale e Quale Show, Ciro Priello veste i panni di Massimo Ranieri e vince la settima puntata

Ciro dei "The Jackal", ha conquistato il palco di Tale e Quale Show nei panni di Massimo Ranieri. Ha trionfato così nella settima puntata.

Nei panni del grande artista Massimo Ranieri, Ciro Priello a Tale e Quale Show, ha interpretato il brano “Perdere l’amore”. Il noto comico dei “The Jackal”, in questa settima e penultima puntata è riuscito a convincere pubblico e giuria in un’esibizione oggettivamente non di facile intepretazione.

Non è la prima volta che Priello accetta sfide difficili. Nelle scorse puntate ha avuto modo di vestire i panni di artisti come Michael Jackson e Marco Mengoni.

Tale e Quale Priello, non convincono Biagio Izzo e Federica Nargi

Non hanno invece convinto sul palco Federica Nargi e Biagio Izzo che hanno imitato rispettivamente Cristina d’Avena e Colapesce e Di Martino. Non sono mancate naturalmente le critiche di Cristiano Malgioglio che di Federica Nargi ha affermato: “Questa ragazza non mi ha dato mai una gioia.

Però è pronta per lo Zecchino d’oro”, ha tagliato corto il noto paroliere.

Stesso copione anche per Biagio Izzo. Cristiano Malgioglio, se possibile, è stato ancora più critico affermando che l’esibizione di Izzo è stata “scandalosa”: “Ma con quale coraggio? Uno strazio”, ha dichiarato.

Tale e Quale Priello, l’esibizione “coraggiosa” di Alba Parietti

Vincitrice morale della serata è stata la show girl Alba Parietti che, per l’occasione ha vestito i panni di Mick Jagger interpretando il brano “Angie”.

In questo caso il responso è stato assolutamente favorevole da parte di Malgioglio: “Sto prendendo le medicine, mi stava venendo un infarto […] Hai coraggio, per questo ti amo”, ha esclamato.

Tale e Quale Priello, la classifica a fine serata

Questa è la classifica a fine serata della settima puntata: