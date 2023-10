Tale e Quale Show, Ginevra Lamborghini è Dua Lipa. Malgioglio la bacchetta: “Dovresti imitare Elettra!”

Tra le concorrenti che si sono esibite nella puntata di Tale e Quale Show del 6 ottobre c’è anche Ginevra Lamborghini. Quest’ultima ha vestito i panni della cantante Dua Lipa. La sua versione di “Love again” è stata fortemente criticata da Cristiano Malgioglio che non ha neppure risparmiato gli autori del programma.

“You got me in love again”💘 Puntata dopo puntata ci innamoriamo anche noi di Ginevra Lamborghini! #taleequaleshow pic.twitter.com/foR0L06KII

— Tale e Quale Show (@taleequaleshow) October 6, 2023