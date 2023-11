Tale e Quale Show, Ginevra Lamborghini è Malika Ayane. Malgioglio: "Mi spiace che lei e la sorella non parlino"

In questa finale di Tale e Quale Show Ginevra Lamborghini è stata chiamata ad imitare Malika Ayane. La sua performance è stata giudicata in modo positivo.

Ginevra Lamborghini ha concluso la sua esperienza a Tale e Quale Show in modo positivo. L’ex gieffina ha portato sul palco la sua personale imitazione di Malika Ayane. La sua performance ha avuto un buon riscontro tra i giudici, persino, da Malgioglio, di solito molto duro nei suoi giudizi.

“D’estate muoio un po’

Aspetto che ritorni l’illusione

Di un’estate che non so

Quando arriva e quando parte, se riparte” 🎤

Ginevra Lamborghini interpreta Malika Ayane a #taleequaleshow pic.twitter.com/cz2y1mok5l — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) November 3, 2023

Tale e Quale Show, Ginevra Lamborghini imita Malika Ayane

Per Ginevra Lamborghini non è stata certo una sfida non facile. Malika Ayane ha un timbro tondo, non certo semplice da imitare. La giudice Loretta Goggi ha comunque premiato il percorso fatto dalla ex gieffina: “Credo che Ginevra sia veramente in gamba e che ha fatto un gran percorso”. Commento altrettanto positivo anche da parte di Giorgio Panariello che si è detto concorde con la collega.

Malgioglio: “Due sorelle che non si parlano è davvero triste”

Non si è fatta infine attendere la reazione del giudice Cristiano Malgioglio che è sempre stato severissimo con gli artisti. Verso la ex gieffina si è espresso con un “benino” che vale molto. Infine si è augurato che lei e la sorella Elettra possano tornare un giorno a parlarsi: “Due sorelle che non si parlano è davvero triste”, ha aggiunto.