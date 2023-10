Tale e Quale Show, il saluto a Le Foche a inizio puntata. Malgioglio: “Gli mando un abbraccio”

La nuova puntata di Tale e Quale Show andata in onda venerdì 6 ottobre, si è aperta con la notizia dell’aggressione all’immunologo Francesco Le Foche. Il giudice Cristiano Malgioglio ha mandato al professore un saluto e a lui si è unita anche la collega Loretta Goggi: “Siamo stati in cura con il professor Le Foche”, hanno dichiarato i due.

Tale e Quale Show, il saluto a Le Foche. Malgioglio: “Mi auguro si rimetta presto”

Non appena il conduttore Carlo Conti ha fatto le consuete presentazioni dei giudici, Cristiano Malgioglio ha chiesto di poter prendere parola: “Carlo, permettimi di mandare un grandissimo abbraccio al professor Le Foche”. Il conduttore ha poi risposto, dicendosi dispiaciuto per quanto accaduto. Malgioglio ha proseguito spiegando di essere stato anche in cura dal professor Le Foche: “Mi auguro che il professore si rimetta presto, per un periodo sono stato in cura con lui ai tempi del covid”. Anche la giudice e collega Loretta Goggi ha spiegato di essere stata una paziente dell’immunologo.

L’aggressione a Le Foche

L’immunologo 65enne Francesco Le Foche è stato ricoverato in terapia intensiva dopo essere stato aggredito da un paziente di 36 anni. Quest’ultimo, stando a quanto si apprende, avrebbe avuto già precedenti penali. La vicenda è avvenuta nello studio del professore sito nel quartiere Salario.