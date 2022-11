Tale e Quale Show, Malgioglio a Francesca Alotta: "Sei stata meravigliosa"

Nel corso della puntata di Tale e Quale Show – Il torneo, in onda venerdì 18 novembre 2022 su Rai 1, Francesca Alotta ha imitato Mia Martini.

Un’esibizione davvero molto emozionante, con Cristiano Malgioglio che si è complimentato con l’artista. Ecco cosa è successo.

Tale e Quale Show, Francesca Alotta imita Mia Martini

Venerdì 18 novembre 2022 è andato in onda su Rai Uno il programma Tale e Quale Show – Il Torneo. Una puntata particolarmente attesa e intensa, in grado di regalare diverse emozioni. Basti pensare che per l’occasione Francesca Alotta ha imitato Mia Martini, interpretando il brano Gli Uomini non cambiano.

Un’esibizione attraverso la quale è riuscita ad emozionare i giudici e il pubblico a casa.

Tale e Quale Show, Francesca Alotta commossa per le parole di Malgioglio

La stessa Alotta si è in seguito commossa per via dei complimenti a lei rivolti da Malgioglio, che ha affermato: “Tu stasera hai fatto una bellissima dichiarazione d’amore, quello che hai cantato me l’hai trasmesso.

Tu stasera sei stata meravigliosa“. Parole che non sono passate di certo inosservate, con la stessa artista che è scoppiata a piangere per l’emozione.