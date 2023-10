Tale e Quale Show, Pamela Prati imita Renato Zero. Malgioglio: "È stata una tortura"

Tale e Quale Show, Pamela Prati imita Renato Zero. Malgioglio: "È stata una ...

Pamela Prati ha imitato Renato Zero portando la sua versione de "Il Triangolo". Le critiche di Malgioglio sono state imitate.

La puntata di Tale e Quale Show è iniziata in modo frizzante. La prima a cantare è stata Pamela Prati che ha vestito i panni nientemeno che Renato Zero. Il volto di Cristiano Malgioglio è stato fin da subito critico. Al termine dell’esibizione il paroliere non ha esitato a definire la performance della showgirl “una tortura”.