Dopo Maria Teresa Ruta, Tale e Quale Show 2023 perde un altro concorrente: Scialpi si ritira. Stando ad alcune indiscrezioni, al termine dell’ultima puntata si è infortunato.

A distanza di tre puntate dal finale di stagione, Tale e Quale Show 2023 si ritrova a perdere un altro concorrente. Dopo Maria Teresa Ruta, che si è rotta una costola, anche Scialpi si è infortunato. Stando a quanto sostiene TvBlog, il cantante si è fatto male al termine dell’ultima diretta.

Secondo TvBlog, Scialpi si è infortunato dopo l’ultima puntata. In questa occasione, il cantante non si è potuto esibire a causa di un problema alla voce. Terminata la diretta, però, si è fatto male alla gamba mentre tornava in camerino con l’abito di scena.

Tale e Quale Show: nuovo giurato in arrivo

Oltre all’indiscrezione su Scialpi che si ritira, TvBlog ha lanciato un’altra anticipazione interessante. Nella prossima puntata di Tale e Quale Show ci sarà un nuovo giurato d’eccezione: Christian De Sica. Ovviamente, non si tratta dell’attore in carne ed ossa, ma dell’imitazione di David Pratelli. Insieme a lui dovrebbe esserci anche un’altra ospite importante: Alessia Marcuzzi, invitata per presentare la nuova stagione di Boomerissima.